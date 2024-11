Isac Nóbrega/PR Pastor Silas Malafaia sofre tentativa de assalto, e seguranças trocam tiros com bandidos

O pastor Silas Malafaia , líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, foi vítima de uma tentativa assalto na tarde desta terça-feira (26) em Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os seguranças do pastor reagiram e trocaram tiros com os criminosos.

Malafaia não chegou a ser atingido pelos disparos e nem saiu ferido. Ele estava a caminho da sede de sua igreja, na Penha. A tentativa de assalto ocorreu na Rua Professor Plínio Bastos, por volta das 18h.

Os bandidos fugiram sem levar nada. Horas depois, um deles foi preso, após ser internado em um hospital.

Uma câmera registrou a ação dos criminosos. Eles estavam em um carro que aparece em frente ao BMW onde Malafaia estava. Ao menos três homens, com os rostos cobertos, correm em direção ao veículo e dois deles tentam abrir a porta e batem no vidro.

Nesse mesmo momento, os pedestres começam a correr pela rua. Os seguranças descem de um Corolla que estava logo atrás do carro do pastor e um deles aponta a arma em direção aos criminosos, que já não aparecem mais no vídeo.

O carro dos criminosos, então, avança, seguido pelo BMW, que chega a encostar no Corolla ao dar ré para arrancar. Os criminosos abordaram o BMW onde Silas estava, blindado, e exigiram que o pastor abaixasse o vidro.

PM foi acionada

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e que as vítimas da tentativa de assalto eram três policiais militares de folga. O grupo admitiu que reagiu e que o assaltantes fugiram.

Mais tarde, um dos suspeitos foi encontrado internado em um hospital particular, onde foi preso. Um veículo roubado foi recuperado.