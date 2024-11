Agência Brasil Jair Bolsonaro (PL) deve seguir inelegível para eleições de 2026

A Polícia Federal (PF) deve indiciar mais pessoas no inquérito sobre a tentativa golpe de Estado após as eleições de 2022 . Na última quinta-feira (21), 37 pessoas foram indiciadas pela PF, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A lista deve aumentar porque algumas pessoas investigadas não entraram na lista no relatório final, uma vez que ainda não prestaram depoimento à PF.

É o caso do tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, “kid preto” do Exército preso na semana passada, suspeito de integrar um plano de assassinar o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a Lei de Organização Criminosa, entre a intimação e o interrogatório de uma pessoa deve haver o prazo mínimo de 3 dias. Após o depoimento, o tenente-coronel e os outros investigados devem ser indiciados em um relatório complementar da PF, que será encaminhado ao STF.

Indiciamento

Bolsonaro, ex-ministros do governo anterior e autoridades do Exército foram indiciados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Caso for condenado em todos os casos pelos quais já foi indiciado, que incluem outros dois esquemas além do plano golpista, o ex-presidente pode enfrentar até 68 anos de prisão.