Rosinei Coutinho/SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes fará "plantão" para ler inquérito da PF sobre tentativa de glpe

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve receber nesta quinta-feira (21) o inquérito da Polícia Federal sobre a investigação de tentativa de golpe de Estado . Porém, o processo deve seguir em sigilo por ora.

O inquérito será a chave inicial para o indiciamento de 40 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Braga Netto , general e ex-ministro do governo. As informações são do blog do jornalista Gerson Camarotti no g1.

Moraes é relator

O relator do caso será o ministro Alexandre de Moraes . A probabilidade é que ele use o final de semana para ler atentamente o relatório da PF - todas as 700 páginas. Apenas depois ele poderá remeter o indiciamento para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Não é provável que a PGR receba o indiciamento até o início da próxima semana. Até lá, o documento seguirá em sigilo.

Bolsonaro como réu?

Após Moraes remeter o indiciamento à PGR, o procurador-geral, Paulo Gonet , decidirá se enviará à Justiça com uma denúncia contra Bolsonaro, Braga Netto e todos os indiciados.

Caso Gonet apresente a denúncia ao Supremo e esta seja acolhida, os indiciados viram réus. Estima-se que haja material o suficiente para este cenário se concretizar.