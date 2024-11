Nelson Jr./SCO/STF Documento será enviado ao ministro do STF Alexandre de Moraes

A Polícia Federal deve encerrar o inquérito que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro nesta semana. O documento será enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No texto, de mais de 700 páginas, será incluído o inquérito que levou à prisão de quatro militares de alta patente do Exército nessa terça-feira (19) após operação da Polícia Federal , são eles: o general de brigada Mario Fernandes (na reserva), o tenente-coronel Helio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira.

Além dele, também serão adicionados ao documento as investigações sobre conspirações de um golpe de Estado anteriores, que foram descobertas durante as eleições presidenciais de 2022 e após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No relatório final, de acordo com o g1, diversas pessoas devem ser indiciadas por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Conforme apuração do jornal, o texto, no entanto, não deve pedir a prisão antecipada dos alvos.

Segundo fonte ouvida pela coluna Radar, da Veja, Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Mauro Cid e outros estão entre os nomes que devem ser indiciados.

Nesta quinta-feira (21), o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, vai prestar esclarecimentos ao STF sobre as omissões durante sua delação premiada que foram constatadas pela PF durante as investigações. O novo depoimento foi convocado por Moraes.