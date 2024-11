Rosinei Coutinho/SCO/STF Agentes de sequestro chegaram a se posicionar na rua para sequestro, mas abortaram após decisão do STF

A Polícia Federal descobriu nesta terça-feira (19) uma trama golpista envolvendo o presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Acessos a um grupo de conversa mostraram supostos planos de sequestro do ministro em dezembro de 2022.

Após deflagrar uma operação para prender os envolvidos no plano, a PF teve acesso a um grupo de mensagens denominado Copa 2022, que mostrou um plano traçado em detalhes para sequestrar Moraes em 15 de dezembro de 2022.

De acordo com as mensagens, as pessoas chegaram a, inclusive, posicionar agentes na rua para interceptar e prender Moraes. A PF escreveu no documento da operação:

reprodução/pf Troca de mensagens no grupo "Copa 2022"

"As mensagens trocadas entre os integrantes do grupo 'copa 2022' demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para, possivelmente, executar ações com o objetivo de prender o ministro Alexandre de Moraes."

Codinomes e conversa

No grupo, as pessoas usavam codinomes como nomes de países para falar sobre a “operação” de sequestro. A polícia detalha:

"Às 20h33, a pessoa associada ao codinome 'Brasil' informa um dos locais em que estavam atuando. Diz: 'Estacionamento em frente ao Gibão Carne de Sol [restaurante]. Estacionamento da troca da primeira vez'. Em seguida, a pessoa associada ao codinome 'Gana' informa que já estava no local combinado: 'Tô na posição'. O interlocutor 'Brasil' responde 'Ok'".

Os golpistas, porém, desistiram da operação. Não se sabe o motivo exato, mas a decisão aconteceu após o STF adiar o julgamento que estava em análise no momento.

A polícia continuou: "Em seguida, o membro que utilizava o codinome 'Áustria' informa no grupo 'copa 2022' que está 'chegando' e pergunta: 'Qual é a sua posição Gana?'. Ele fica sem resposta, mas o usuário 'teixeiralafaiete230' compartilha, às 20h53min, um print de uma notícia do Portal Metrópoles com a manchete: 'Com placar apertado, STF adia votação de orçamento secreto para 2ª'".

A missão do sequestro foi abortada nessa altura. "Cerca de dois minutos depois, 'teixeiralafaiete230' responde: 'Abortar... Áustria... volta para local de desembarque... estamos aqui ainda...'", completou o relatório da polícia.