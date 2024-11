João Pedro Lima/iG Subsecretária-Geral de Comunicações Globais da ONU, Melissa Fleming, reafirmou importância de combater fake news

Durante os encontros da Cúpula de Líderes do G20 , o Brasil firmou um novo compromisso. Ao lado das Nações Unidas (ONU) e da Unesco, o governo de Lula (PT) firmou um acordo para combater desinformação e fake news relacionadas a mudanças climáticas. A iniciativa foi inaugurada nesta terça-feira (19) no Rio de Janeiro.

O projeto recebeu o nome de Iniciativa Global para Integridade da Informação sobre Mudanças do Clima. Os principais objetivos são desenvolver e fortalecer pesquisas sobre desinformação.

Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO, disse que "o papel dos jornalistas é fundamental no acesso a informações confiáveis e nos ajuda a entender informações científicas complexas".

O embaixador Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, Secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura, acrescentou: “A desinformação e o discurso de ódio afetam o debate público de temas extremamente relevantes como as mudanças climáticas. O Brasil está convencido de que a ciência deve guiar as políticas de mudanças do clima, e não opiniões.”

Desenvolvimento e evolução

Os órgãos e o governo justificaram a iniciativa pela urgência das questões climáticas . Para eles, fake news atrasam o desenvolvimento de conscientização e políticas.

“Temos aqui uma iniciativa que na opinião do governo brasileiro é muito relevante. O tema da desinformação é um que cada vez mais tem ganhado relevância nos fóruns internacionais. Temos, agora, necessidade de integrar nessa agenda o assunto da inteligência artificial”, acrescentou Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência Brasileira.

Importância da união

O projeto ser endossado pela ONU e Unesco, duas das maiores organizações de progresso global, mostra a importância sobre o tema.

O embaixador Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, Secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura, agradeceu a participar das organizações e ressaltou a honra que é, para o Brasil , “participar desse lançamento da iniciativa global sobre o clima.”

Adesão global

O Brasil fez um convite para vários países aderirem à iniciativa. Por ora, confirmaram a entrada Chile, Dinamarca, França, Marrocos, Reino Unido e Suécia.

Chile foi representado pela secretária-geral do Governo chileno, Camila Vallejo. A Dinamarca contou com a presença da a embaixadora no Brasil, Eva Pedersen.

A subsecretária-Geral de Comunicações Globais da ONU, Melissa Fleming, também participou da coletiva de lançamento, assim como Philip Howard, presidente do Painel Internacional sobre o Ambiente Informacional, e Camille Grenier, Diretora Executiva do Fórum sobre Informação e Democracia.