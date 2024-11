Ricardo Stuckert/PR A reunião da Cúpula de Líderes do G20 no Rio de Janeiro terminou hoje, e Lula passou o texto final

O presidente Lula (PT) encerrou o debate do G20 com determinação e “atropelando” a França e Arábia Saudita. Em dois momentos, ele “bateu o martelo” em trechos do texto, apesar de objeção dos países.

De acordo com fontes do g1, Lula lia o conteúdo do texto e falava sobre os tópicos e aprovação. O representante da França levantou a mão duas vezes para ver e discutir os trechos, mas não foi ouvido.

A França e Arábia Saudita tentaram intervir durante a passagem dos termos, mas Lula não levou as interrupções em consideração e “bateu o martelo” nas decisões.

Objetos de discussão

O texto apresentado recebeu diversas observações. Os Estados Unidos pediram a mudança de três pontos, dois voltados para a Guerra da Ucrânia.

Enquanto isso, Javier Milei, em nome da Argentina, se opôs e discursou contra termos de desinformação, discurso de ódio e igualdade de gênero, mas não “criou obstáculos".

A França também pediu palavra, mas a diplomacia brasileira considerou que a intervenção seria uma maneira de ir contra interesses dos EUA e de outros países europeus.

Nos dois momentos, Lula deu a “martelada” para aprovar e seguir a publicação do texto final da Cúpula de Líderes do G20.

Encerramento do G20

A tarde de terça-feira (19) recebeu o encerramento de Cúpula de Líderes do G20. No discurso final, Lula relembrou os principais pontos do texto: economia, sustentabilidade, igualdade de gênero e fim de endividamento.

O presidente, então, passou o bastão da liderança do G20 para a África do Sul, que encabeça os debates durante o próximo ano.