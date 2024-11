Ricardo Stuckert/PR 19 países participam do G20, além da União Europeia e União Africana





Os líderes mundiais reunidos na Cúpula do G20 no Rio de Janeiro refizeram uma nova “foto de família” nesta terça-feira (19) . Desta vez, a fotografia conta com o presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , o primeiro-ministro do Canadá , Justin Trudeau , e a primeira-ministra da Itália , Giorgia Meloni , na primeira fileira.

Os três não participaram da foto original, tirada na segunda-feira (18). Apesar das presenças, a nova foto não contou com o presidente da Argentina , Javier Milei , nem com o primeiro-ministro do Reino Unido , Keir Starmer .

Ao todo, 19 países participam do G20, além da União Europeia e União Africana.



Segundo a CNN , Milei estava em uma reunião bilateral no momento do registro. O motivo da ausência de Starmer não foi confirmado.





Novo cenário





Na segunda foto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também esteve na fileira da frente, ao lado de Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, e Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. Enquanto a Índia foi anfitriã do G20 em 2023, a África do Sul sediará a cúpula em 2025.

Diferente da primeira imagem, que foi capturada com o Pão de Açúcar ao fundo, a foto desta terça-feira foi realizada em um cenário interno. O painel exibe uma vista aérea do Rio de Janeiro, acompanhado do texto “Cúpula do G20 Rio” em inglês.

O ambiente interno foi escolhido por ser mais prático e rápido, já que muitos líderes irão deixar o Brasil ainda nesta terça. A mudança no cenário também deu um tom diferenciado ao registro, que mantém como destaque a frase “Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza”.





A ausência de Biden, Trudeau e Meloni na foto de segunda-feira gerou especulações, mas fontes esclarecem que questões logísticas foram o principal motivo. Segundo uma autoridade da Casa Branca, Biden perdeu o registro porque “a foto foi tirada antes que todos os líderes chegassem”.

CNN confirmou que Biden e Trudeau estavam em uma reunião bilateral minutos antes do retrato. No caso de Meloni, fontes do governo brasileiro apontam que a primeira-ministra italiana chegou próximo ao fim do registro, embora não tenham detalhado o motivo do atraso.

O governo brasileiro celebra a imagem, que não foi realizado nas duas edições anteriores, presididas pela Índia e pela Indonésia, por conta da situação da guerra na Ucrânia. A nova imagem reflete o fortalecimento das articulações multilaterais e destaca o protagonismo do Brasil como anfitrião do G20 em 2024.