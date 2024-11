Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil O e-mail foi enviado a diferentes setores do STF



O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu uma nova nova ameaça por e-mail após o atentado com explosivos ocorrido na última quarta-feira (13), na Praça dos Três Poderes , em Brasília .

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (15) pelo diretor-geral da Polícia Federal , Andrei Passos Rodrigues , em entrevista.

Segundo informações do g1 , a mensagem do email inclui referências ao responsável pelo ataque e declara uma "luta contra o Supremo", com a promessa de "não haver descanso até que a Suprema Corte brasileira seja eliminada".

O e-mail, que continha uma foto de uma arma de fogo ao lado de dois livros religiosos, foi enviado a diferentes setores do STF, incluindo a presidência, a ouvidoria e a área de tecnologia da informação.

Ainda na entrevista, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que a investigação indica que o autor do ataque com explosivos agiu sozinho. No entanto, ele alertou que grupos extremistas responsáveis por ações violentas em anos anteriores seguem ativos no país e podem representar riscos.

“Quero fazer um registro da gravidade dessa situação que nós enfrentamos ontem. Esses eventos apontam que esses grupos extremistas estão ativos e precisam que nós atuemos de maneira enérgica. Não só a Polícia Federal, mas todo o sistema da Justiça Federal. Entendemos que o episódio de ontem não é um fato isolado, mas conectado com várias outras ações", afirmou Rodrigues.