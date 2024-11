Bruno Peres/Ag Brasil Bomba explodiu em frente ao STF

Após as explosões na Praça dos Três Poderes na noite desta quarta-feira (13), a Câmara dos Deputados, o Senado e o Supremo Tribunal Federal (STF) suspenderam os trabalhos previstos até as 12h desta quinta (14).

Em nota, o Supremo disse que os prédios passariam por uma varredura ao longo da madrugada para identificar outros explosivos e a situação seria reavaliada ainda nesta manhã.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que a situação "deve ser apurada com a urgência necessária para esclarecimento de todas as suas causas e circunstâncias". Ele manifestou "total repúdio a qualquer ato de violência".

As atividades também foram suspensas no Senado. Logo após as explosões, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse à imprensa que medidas de segurança foram adotadas por conta do ocorrido.

Entenda o que aconteceu



Duas explosões fortes atingiram a área externa da Praça dos Três Poderes, em Brasília, nesta quarta-feira (13). Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, morreu no incidente.

Uma das explosões foi do carro de Francisco, que estava próximo ao anexo IV na Câmara dos Deputados, enquanto a outra foi próxima ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo informações do UOL, pessoas que estavam saindo do STF, após a sessão, relataram que viram o homem se aproximando da sede do tribunal. Ele teria chegado ao lado da estátua da Justiça com explosivos no corpo e os ativou em frente ao Supremo.

Testemunhas afirmaram que os estrondos foram “muito fortes” e ouvidos em áreas próximas, incluindo a Câmara dos Deputados. Segundo as autoridades, as explosões aconteceram em um intervalo de cerca de 20 segundos entre elas. As detonações ocorreram próximo à Praça dos Três Poderes, levando as autoridades a isolar a região para investigação