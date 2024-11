Bruno Peres/Agência Brasil Praça dos Três Poderes é atingida por explosões

A vice-governadora do Distrito Federal , Celina Leão ( Progressistas ), afirmou que as forças de segurança chegaram logo após as explosões na Praça dos Três Poderes , nesta quarta-feira (13). Ela também garantiu que a Praça ficará isolada até ter garantias que o local está seguro.

“O ato que aconteceu foi às 19h30. O primeiro ato foi a explosão do carro. O cidadão, que até agora, não teve o nome confirmado. Há uma linha de investigação de um nome, mas ainda não foi confirmado”, afirma a governadora.

Leão negou a identidade do autor do ataque, entretanto, forças de segurança confirmaram que o carro que explodiu seria de Francisco Wanderley Luiz , que já foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina.

"O corpo não foi periciado, não foi nem acessado, enquanto a área de combate dos explosivos não fizer a varredura completa, porque tem artefatos ainda no local, a gente ainda não pode certificar qual a identidade do corpo. Então, fazer qualquer afirmação, se tem uma ligação direta com o carro que explodiu, com o corpo que também se explodiu na área dos Três Poderes também não é possível", disse.

As forças de segurança disseram que encontraram alguns artefatos dentro do carro e perto do homem, entretanto não revelaram quais. Leão ainda conta que o homem tentou entrar em um dos prédio, mas foi impedido pelos seguranças.

“Logo após ao momento da explosão (do carro), o cidadão se aproximou do Supremo, onde tentou entrar dentro do prédio, mas não conseguiu. Realmente, teve a explosão ali na porta”, explica.

A governadora ressaltou que a PF instaurou um inquérito em paralelo com a Defesa Civil. Ela afirmou que a operação está acontecendo em paralelo com todos os poderes da república.

“Estamos cuidando da situação com toda a força da nossa segurança pública. Realmente, dando condição para que as pessoas tenham as informações atualizadas. Informações verídicas”, afirmou.

Leão também considerou a ideia de ter expediente na Praça dos Três Poderes amanhã (14), até que haja certeza da segurança de todos os frequentadores do local. A governadora ainda disse que um ato semelhante aconteceu no ano passado.

“Nós tivemos um caso desse também na véspera da volta do Supremo, um lobo solitário comentou o mesmo ato também na Esplanada dos Ministérios. Mas, não podemos afirmar que era um lobo solitário, porque as investigações estão em curso”, comenta.

Além de reforçar a segurança da Praça dos Três Poderes, Leão confirmou que aumentou a segurança do Palácio da Alvorada , residência oficial da Presidência, onde está o presidente Lula.



Explosões





Duas explosões fortes atingiram a área externa da Praça dos Três Poderes , em Brasília , nesta quarta-feira (13). Uma pessoa morreu.

Segundo informações da CNN, uma das explosões seriam de um carro que estava próximo ao anexo IV na Câmara dos Deputados, já outra foi próxima ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Equipes do Corpo de Bombeiros e militares especializados em explosivos foram acionadas para o local. De acordo com informações preliminares, o corpo da vítima foi encontrado na calçada, próximo à Praça dos Três Poderes.