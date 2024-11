Redação GPS Explosão de carro próximo à Praça dos Três Poderes deixa um morto em Brasília

O Supremo Tribunal Federal (STF) evacuou nesta quarta-feira (13) ministros, servidores e colaboradores após “dois fortes estrondos” serem ouvidos na área central de Brasília, nas proximidades da Praça dos Três Poderes.

Segundo comunicado oficial do tribunal, os magistrados foram retirados “em segurança” e os funcionários orientados a deixar o edifício por “medida de cautela”. A segurança do STF está colaborando com as investigações das autoridades do Distrito Federal .



“Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos”, declarou o STF em nota, indicando que o andamento das investigações ainda pode revelar mais detalhes sobre o incidente.

As explosões





Duas explosões fortes atingiram a área externa da Praça dos Três Poderes , em Brasília , nesta quarta-feira (13). Uma pessoa morreu.

Segundo informações da CNN, uma das explosões seriam de um carro que estava próximo ao anexo IV na Câmara dos Deputados, já outra foi próxima ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Equipes do Corpo de Bombeiros e militares especializados em explosivos foram acionadas para o local. De acordo com informações preliminares, o corpo da vítima foi encontrado na calçada, próximo à Praça dos Três Poderes.



As explosões, de acordo com testemunhas, ocorreram em um intervalo de cerca de 20 segundos. A área ao redor da Esplanada dos Ministérios foi isolada para o trabalho das equipes de segurança. O Corpo de Bombeiros e especialistas em explosivos foram enviados para investigar o local, onde também foi encontrado um corpo próximo à praça, ainda sem identificação.

Pessoas que estavam no térreo do STF foram retiradas do prédio logo após as explosões. Seguranças da Câmara dos Deputados relataram que o som das explosões pôde ser ouvido dentro do edifício, e que um carro teria explodido no estacionamento entre o STF e o Anexo IV da Câmara dos Deputados.