Valter Campanato/Agência Brasil Lula avalia telefonar para Trump nos próximos dias para discutir o futuro da relação entre os dois países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) declarou, nesta quinta-feira (7), que o presidente eleito dos Estados Unidos , Donald Trump , precisa adotar uma visão de "como habitante do planeta Terra". A informação foi dada em entrevista exclusiva à CNN Internacional .

Lula ressaltou a necessidade de ações globais para preservar o meio ambiente e combater o aquecimento global.

"Todos nós temos que nos responsabilizar pela manutenção do planeta Terra. Nós precisamos garantir que o planeta não sofra com um aquecimento maior do que 1,6 graus. Precisamos garantir que os rios continuem saudáveis, com águas limpas, e que os biomas de todos os países sejam preservados", afirmou o presidente brasileiro.

O chefe do Executivo destacou que, como potência econômica e líder global, os Estados Unidos têm um papel fundamental na proteção do meio ambiente. Para ele, Trump precisa ter "noção" da responsabilidade de seu cargo:

“Eu acredito que o presidente Trump tem que pensar que é um habitante do planeta Terra. E se ele pensa como o comandante do mais importante e rico país do mundo, o que tem a maior tecnologia e está melhor preparado do ponto de vista bélico”, comentou Lula.

Desde o início de seu terceiro mandato, Lula vem incluindo as pautas ambientais em sua agenda. Durante seu discurso em setembro na Assembleia Geral das Nações Unidas , o presidente fez duras críticas ao descumprimento de acordos climáticos e à falta de apoio financeiro aos países mais pobres.

"O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos não cumpridos. Está cansado de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas e do auxílio financeiro aos países pobres que não chega", declarou na ocasião.

Segundo informações da CNN, Lula avalia telefonar para Trump nos próximos dias para discutir o futuro da relação entre os dois países e as preocupações ambientais. A iniciativa seria também um gesto de aproximação, em contraste com a atitude do ex-presidente Jair Bolsonaro, que demorou mais de um mês para cumprimentar Joe Biden após sua vitória em 2020. O ex-presidente brasileiro é um conhecido apoiador de Trump e foi crítico da transição de poder na época.

Trump assumirá seu segundo mandato em janeiro de 2025, após quatro anos afastado da Casa Branca.