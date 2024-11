Reprodução/Instagram Mayra Pinheiro (PL) afirmou que sua viagem aos EUA foi parte de uma agenda oficial que incluiu um curso de política e a observação do pleito norte-americano

A deputada federal Mayra Pinheiro ( PL-CE ), apelidada de " Capitã Cloroquina " por sua defesa ao “ kit Covid ” no governo Bolsonaro , acompanhou de Washington (EUA) a vitória de Donald Trump na disputa pela presidência dos Estados Unidos .

A parlamentar celebrou o resultado nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (6) e afirmou que sua viagem aos EUA foi parte de uma agenda oficial que incluiu um curso de política e a observação do pleito norte-americano. A Câmara dos Deputados desembolsou R$ 12,5 mil em diárias para custear a viagem de Mayra, realizada entre 2 e 7 de novembro.

“Estou em viagem oficial previamente autorizada, para fazer curso, acompanhar a eleição norte-americana e fazer uma imersão nas práticas eleitorais e democráticas deles, com o objetivo de ampliar a discussão dessas práticas entre meus pares”, afirmou a deputada em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Além de Mayra, o deputado José Medeiros (PL-MT) também esteve em Washington com o mesmo objetivo, recebendo R$ 12,5 mil em diárias para participar do curso promovido pelo "Institute for Political Studies".

Medeiros afirmou que o evento abordou temas como o cenário interno dos EUA e a democracia na América Latina, e contou com a presença de “políticos, jornalistas e acadêmicos dos dois partidos [Democrata e Republicano]”.

O Senado também custeou a viagem do senador Laércio Oliveira (PP-SE) a Washington para observar o processo eleitoral norte-americano, com um valor total de R$ 55 mil, incluindo passagens de R$ 34,4 mil e diárias de aproximadamente R$ 20,6 mil.

A vitória de Trump foi declarada por volta das 7h30 desta quarta-feira (6), quando ele ultrapassou os 270 votos necessários no Colégio Eleitoral para garantir a eleição.