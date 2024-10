Mário Agra/Câmara dos Deputados A decisão de Lira de apoiar Motta teria sido motivada pela capacidade de diálogo do deputado





O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) recebeu o apoio do União Brasil para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados no biênio 2025-2026, cargo que atualmente é ocupado por Artur Lira (PP-AL). A decisão da legenda levou Elmar Nascimento (União Brasil-BA) a desistir da disputa pelo posto.

Segundo a Folha de S.Paulo, dirigentes do União Brasil, incluindo o presidente Antonio Rueda, o vice ACM Neto e o próprio Elmar, deverão se reunir para definir a participação do partido na candidatura de Motta.

Elmar, que até julho contava com o apoio de Lira, manifestou surpresa com a decisão do atual presidente da Câmara de apoiar Hugo Motta. O parlamentar baiano chegou a declarar que “perdeu seu melhor amigo”, em referência a Lira, após perceber que seu aliado passou a apoiar outro candidato.

Nos últimos dias, o deputado tentou manter sua candidatura buscando apoio de partidos alinhados à base governista, mas o MDB e o PT indicaram que devem apoiar Motta em troca de maior representatividade nas comissões e na mesa diretora.

O União Brasil, por sua vez, também decidiu apoiar Hugo para assegurar espaço na estrutura da Câmara.

O PSD, que havia lançado Antonio Brito (PSD-BA) como candidato, deve retirar seu nome da disputa, visando estar ao lado de Motta e garantir sua presença nas comissões.

A decisão de Lira de apoiar Motta teria sido motivada pela capacidade de diálogo do deputado paraibano com diferentes grupos políticos, ao contrário de Elmar, que enfrenta resistência de alguns setores.





Elmar Nascimento nega estar negociando ministério

Nascimento, apesar de deixar a candidatura, afirmou que não se considera inimigo de Lira e negou estar negociando um cargo ministerial no governo Lula. “Estamos tratando de sucessão da Câmara”, declarou.

Além do apoio do União Brasil, Hugo Motta conta com a adesão de partidos como Podemos, PP, PC do B, MDB e Republicanos.