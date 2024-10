Luis Macedo / Câmara dos Deputados Hugo Motta foi presidente da CPI da Petrobras

O presidente da Câmara dos Deputados , Arthur Lira (PP-AL ), anunciou nesta terça-feira (29) apoio à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) para o comando da Casa em 2025 . A fala se deu durante um pronunciamento na Residência Oficial da Câmara, e encerra meses de especulações sobre quem Lira indicaria como sucessor.

Em seu discurso, Lira disse ter gratidão por presidir a Câmara por dois mandatos consecutivos e destacou a confiança que recebeu dos parlamentares. "Estou convicto que o melhor candidato é o deputado Hugo Motta. […] Estou certo de que Motta, deputado experiente em seu quarto mandato, viveu e vive de perto os desafios da nossa gestão e vai saber manter a marcha da Câmara com essa mesma receita, que deu frutos ao Brasil", disse, ao lado do apoiado.



O deputado deve formalizar sua candidatura em um evento ainda nesta terça (29). Ele se destacou como um forte candidato após a desistência de Marcos Pereira (Republicanos-SP), que era considerado um pré-candidato. A disputa, que inicialmente contava com três nomes — Pereira, Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União-BA) —, levou Lira a buscar um consenso entre os partidos.

Nos últimos meses, Lira se dedicou a negociações para preencher o espaço deixado pela saída de Pereira, que abriu mão de sua candidatura em favor de Motta. Em um encontro com a bancada do PT, Motta se comprometeu a colaborar para a "governabilidade" caso seja eleito.

Além de Motta, Brito e Nascimento já confirmaram suas candidaturas. Desde o primeiro semestre, Lira vinha enfatizando a necessidade de um "nome de consenso" para sua sucessão, buscando evitar divisões na Casa.

A eleição para a nova Mesa Diretora da Câmara está agendada para fevereiro do próximo ano.



Quem é

Hugo Motta, deputado federal da Paraíba, vem se destacando na cena nacional desde sua primeira eleição em 2010, aos 21 anos. Proveniente de uma família com longa tradição política, ele atualmente está em seu quarto mandato. Formado em medicina, Motta é conhecido por sua habilidade de articulação política, conseguindo reunir líderes de diferentes partidos para discussões sobre a sucessão.

Sua trajetória no Congresso é marcada por uma postura estratégica que lhe rendeu um papel de destaque no Centrão, aliado a governos de diversas orientações.

Ele votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e apoiou reformas durante as gestões de Michel Temer e Jair Bolsonaro, incluindo a reforma trabalhista e a PEC do Teto de Gastos. Motta também presidiu a CPI da Petrobras, onde fez críticas ao trabalho da Lava-Jato, refletindo um posicionamento crítico em relação à investigação.

Motta é visto como um político que transita bem entre os diferentes grupos da Câmara, tendo a capacidade de angariar apoio em momentos decisivos. Sua amizade com o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e a proximidade com líderes como Ciro Nogueira, do PP, ampliam sua rede de influência. No entanto, sua ligação com Cunha já levantou questionamentos em reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas quais ele se esforçou para dissociar seu apoio ao ex-deputado.

Em sua base eleitoral, na cidade de Patos (PB), Motta tem sido ativo na destinação de recursos de emendas para a prefeitura, onde seu pai, Nabor Wanderley, é o atual prefeito.