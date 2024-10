Redação GPS Além da apreensão de dinheiro, Polícia Federal prendeu outras 34 pessoas por crime eleitoral

Ao menos 42 pessoas foram presas por terem cometido crimes eleitorais em todo o país durante o segundo turno das eleições municipais no último domingo (27), de acordo com balanço do Ministério da Justiça . Além disso, R$ 108 mil, sendo R$ 39 mil em espécie, foram apreendidos pela Polícia Federal durante o pleito. Outras 34 pessoas foram detidas pela PF, resultando em 11 inquéritos e 16 termos circunstanciados.

Ao todo, foram registradas 102 ocorrências de infrações eleitorais , sendo 32 registros de boca de urna, 19 de propaganda eleitoral irregular, 14 de compra de votos e 11 de violação ou tentativa de violação do sigilo do voto.

Crimes comuns

Em João Pessoa, capital da Paraíba, o número de prisões chegou a 15, o maior do país, seguida por Niterói (RJ), com nove. Fortaleza, Manaus, Porto Velho e São Paulo tiveram três prisões cada uma, enquanto Campo Grande, duas. Aracaju, Imperatriz (MA), Paulista (PE) e Pelotas (RS) completam a lista, com uma prisão em cada cidade.

Nos locais de votação, houve registro de nove crimes: dois de furto, dois de porte ilegal de arma de fogo e outros dois de "vias de fato", além de um registro de dano ou depredação e outro de lesão corporal.



As informações são do portal UOL.