Lira atrasa tramitação de PL da anistia do 8/1 e cria comissão especial para o tema Projeto estava na pauta da CCJ desta terça e, se votado, iria direto ao plenário da Câmara - com a retirada de Lira, processo volta à estaca zero

Home

Último Segundo

Política

Lira atrasa tramitação de PL da anistia do 8/1 e cria comissão especial para o tema