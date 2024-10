Google Maps Casos aconteceram Centro de Reabilitação Juvenil Cité-des-Prairies, no Canadá

Nove professoras são investigadas por cometerem abusos sexuais contra jovens infratores, em Montreal ( Canadá ). Os crimes teriam acontecido contra cinco internos adolescentes.

De acordo com o canal de notícias canadense La Press , vários incidentes ocorreram no Centro de Reabilitação Juvenil Cité-des-Prairies . O local abriga jovens que participaram de crimes como tráfico de drogas, porte de armas de fogo, proxenetismo e até assassinato.

Segundo informações, nove educadoras se envolveram em “má conduta sexual” com pelo menos cinco menores sob seus cuidados, incluindo um jovem de 15 anos que engravidou um membro da equipe.

Uma funcionária não identificada supostamente deu à luz a um filho de um dos jovens. Outra educadora foi flagrada “beijando” um menor, e uma terceira foi pega em um banheiro “no escuro” com um adolescente.

O relatório afirma que mais de 30 pessoas foram entrevistadas, e que histórias semelhantes foram contadas por todas elas, e que todos os envolvidos foram “suspensos ou demitidos”.

Uma investigação interna no Centro de Reabilitação foi iniciada. Carmant Lionel, ministro dos serviços sociais, emitiu um alerta em suas redes sociais. Ele escreveu no X (antigo Twitter): “As revelações no artigo do La Presse são mais do que perturbadoras. Tomei imediatamente as medidas necessárias. Uma investigação externa está em andamento, bem como uma investigação policial para lançar luz sobre todos os fatos”, disse.

“Nós nunca toleraremos situações desse tipo. Abusar de jovens vulneráveis ​​é um ato criminoso e está sujeito a processo e condenação. Tudo será feito para garantir a proteção e a segurança dos jovens sob nossa responsabilidade”, completou.

Les révélations de l’article de @LP_LaPresse sont plus que troublantes. J’ai immédiatement pris les mesures nécessaires. Une enquête externe est présentement en cours ainsi qu’une enquête policière pour faire la lumière sur tous les faits. Jamais nous ne tolérerons des situations… pic.twitter.com/IeouszHKRB — Lionel Carmant (@CarmantLionel) October 25, 2024