Reprodução Instagram Foragido desde que teve a prisão decretada em 2021, blogueiro aparece na direção de um carro da Tesla, da montadora de Elon Musk

Por meio de sua conta no Instagram , o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos anunciou nesta terça-feira (29) que está trabalhando como motorista de aplicativo em Orlando, na Flórida , nos Estados Unidos.



"Agora sou motorista de aplicativo e estou gostando muito. Não deixarei de fazer jornalismo, mas tenho prioridades, contas e não faço acordos com criminosos", escreveu. "Quem estiver por Orlando, Flórida, estou na aérea."

Foragido desde que o STF decretou a sua prisão preventiva em outubro de 2021, após ser um dos alvos nos inquéritos das fake news e o das milícias digitais, o blogueiro, em outra publicação, aparece dirigindo um carro da Tesla , montadora do bilionário Elon Musk , que, a exemplo de Allan dos Santos, também não cumpriu decisão do ministro Alexandre de Moraes - neste caso, para retirar postagens e banir contas da sua rede X, ex-Twitter.



A plataforma acabou retirada do ar por decisão judicial e só foi liberada por Moraes após o cumprimento das ordens judiciais e pagamento de multas. Em 2022, Santos ainda foi condenado a um ano e sete meses de detenção por calúnia.

Reprodução Instagram Blogueiro bolsonarista faz postagem em sua conta no Instagram com a sua nova profissão

Ele teve seus perfis nas redes sociais bloqueados, mas segue driblando a lei, criando novos perfis. Inclusive, o blogueiro recorreu até mesmo a um perfil no OnlyFans, plataforma conhecida por conteúdo pornográfico, cuja assinatura é paga. Em março, a conta foi banida. As informações são do portal UOL.