Divulgação/Rodolfo Loepert Algumas capitais do nordeste reelegeram seus prefeitos





















As eleições municipais de 2024 aconteceram em todo o país neste domingo (6). Algumas capitais do Nordeste, como Recife, em Pernambuco, decidiram quem vai governar as cidades no primeiro turno. O atual prefeito João Campos (PSB), foi reeleito com 77,48% dos votos válidos. Seu principal concorrente, Gilson Machado (PL), atingiu apenas 14,12%.

A cidade de Salvador, na Bahia, também já sabe quem vai governar pelos próximos quatro anos: o atual prefeito Bruno Reis (União Brasil) foi reeleito com 18,09% dos votos, contra 11,08% do vice-governador do estado, Geraldo Júnior (MDB).

Recife (PE)



João Campos (PSB) vai continuar à frente da prefeitura da capital de Pernambuco por mais quatro anos, após vencer as eleições no primeiro turno, com 77,48% dos votos, com 77,38% das urnas apuradas - segundo o TSE, o resultado está matematicamente definido. Gilson Machado (PL) teve 14,12% dos votos.

Resultado:

João Campos (PSB): 77,48%

Gilson Machado (PL): 14,12

Dani Portela (PSOL): 4,01%

Daniel Coelho (PSD): 3,31%

Tecio Teles (Novo): 0,84%

Ludmila Outtes (UP): 0,16%

Simone Fontana (PSTU): 0,06%

Victor Assis (PCO): 0,01%

São Luís (MA)

Com 82,19% das urnas apuradas, a capital do Maranhão já tem resultado matematicamente definido, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eduardo Braide (PSD) tem 69,58%, enquanto Duarte Junior (PSB) tem 22,83%.

Resultado:

Eduardo Braide (PSD): 69,58%

Duarte (PSB): 22,83

Dr Yglésio (PRTB): 3,33%

Fábio Câmara (PDT): 1,36%

Flávia Alves (Solidariedade): 0,88%

Franklin (PSOL): 0,80%

Wellington Do Curso (NOVO): 0,78%

Saulo Arcangeli: 0,45%

Salvador (BA)

O atual prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), foi reeleito com 78,09% dos votos, ao passo que 76,64% das urnas foram apuradas. Em segundo lugar, ficou Kleber Rosa, do PSOL, com 11,08%, seguido de Geraldo Júnior, do MDB, que obteve 10,26% dos votos.

Resultado:

Bruno Reis (União Brasil): 78,09%

Geraldo Júnior (MDB): 11,08%

Kleber Rosa (PSOL): 10,26%

Eslane Paixão (UP): 0,42%

Victor Marinho (PSTU): 0,04%

Silvano Alves (PCO): 0,02%

Giovani Damico (PCB):0,11%

Branco/Nulo:

Maceió (AL)

O atual prefeito João Henrique Caldas, o JHC (PL), foi reeleito na capital de Alagoas com 83,26% dos votos. Em segundo lugar ficou Rafael Brito (MDB), com 12,65%. Até o momento, 71% das urnas foram apuradas

Resultado final:

JHC (PL): 83,26%

Rafael Brito (MDB) : 12,65%

Lobão (Solidariedade): 1,87%

Lenilda Luna (UP): 2,13%

Nina Tenorio (PCO): 0,09%

Branco/Nulo:

João Pessoa (PB)

O atual prefeito de João Pessoa, na Paraíba, Cícero Lucena (PP), vai disputar a manutenção do cargo em segundo turno. Ele obteve 49,19% dos votos, contra Marcelo Queiroga (PL), com 21,78%.

Resultado final:

Cícero Lucena (PP): 49,19%

Marcelo Queiroga (PL): 21,78%

Ruy Carneiro (Podemos): 16,67%

Luciano Cartaxo (PT): 11,77%

Yuri Ezequiel (UP): 0,53%

Camilo Duarte (PCO): 0,05% e anulação sub judice

Branco/Nulo:

Natal (RN)



Na capital do Rio Grande do Norte, as eleições também vão ser decididas em segundo turno. Paulinho Freire (União Brasil), apoiado pelo atual prefeito Álvaro Dias, obteve 44,15% dos votos, contra 28,52% de Natália Bonavides (PT)

Resultado final:

Paulinho Freire (União Brasil): 44,15%

Natália Bonavides (PT): 28,52%

Carlos Eduardo (PSD): 23,81%





Rafael Motta (Avante): 3,23%

Nando Poeta (PSTU): 0,17%

Hero (PRTB): 0,12%

Branco/Nulo:

Fortaleza (CE)



Em Fortaleza, Ceará, as eleições vão ser decididas no segundo turno. André Fernandes (PL), com 40,33% e Evandro Leitão (PT), com 34,38% vão disputar quem vai comandar a capital do Ceará no dia 26 de outubro. O atual prefeito, José Sarto (PDT), ficou em terceiro lugar, com 11,75% dos votos.

Resultado final:

André Fernandes (PL): 40,33%

Evandro Leitão (PT): 34,38%

José Sarto (PDT): 11,75%

Capitão Wagner (União Brasil): 11,19%

Eduardo Girão (Novo): 1,09%

Técio Nunes (PSOL): 0,64%

George Lima (Solidariedade): 0,48%

Chico Malta (PCB): 0,09% (anulado sub judice)

Zé Batista (PSTU): 0,04%

Branco/Nulo:





Teresina (PI)

Teresina, capital do Piauí, decidiu prefeito em primeiro turno. O ex-prefeito Silvio Mendes (União Brasil) teve 52,27% dos votos. Em segundo lugar vem, com 43,17% dos votos, o deputado estadual Fábio Novo (PT). O atual prefeito, Dr. Pessoa (PRD) ficou em terceiro com 2,21% dos votos.

Resultado final:

Silvio Mendes (União Brasil): 52,27%

Fabio Novo (PT): 43,17%

Dr Pessoa (PRD): 2,21%

Professor Tonny (NOVO): 1,35%

Francinaldo Leão (PSOL): 0,51%

Aracaju (SE)

Em Aracaju, Sergipe, foram para disputa do segundo turno a candidata Emília Corrêa (PL), com 41,62% dos votos, e o candidato do partido do atual prefeito, Luiz Roberto (PDT), com 23,86% dos votos. Yandra (União Brasil) ficou em terceiro, com 14,47%. 100% das urnas foram apuradas

Resultado final:

Emília Correa (PL): 41,62%

Luiz Roberto (PDT): 23,86%

Yandra (União Brasil): 14,47%

Candisse Carvalho (PT): 9,24%



Delegada Danielle (MDB): 5,52%

Niully Campos (PSOL): 4,75%

