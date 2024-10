Agência Brasil Ministra relatou que não houve registro de problemas fora do esperado

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), ministra Cármen Lúcia , destacou a tranquilidade no segundo turno das eleições municipais na manhã deste domingo (27).

Após votar em Belo Horizonte (MG), seu domicílio eleitoral, Cármen Lúcia seguiu para Brasília , onde se reuniu com membros do TSE para acompanhar a atualização dos dados de votação em 51 municípios brasileiros.

“Que termine esse dia com o mesmo clima de tranquilidade, de direito exercido sem qualquer motivo de obstáculo. Queremos que os eleitores compareçam.Mesmo que o candidato que o eleitor ou a eleitora escolheu no primeiro turno. Que termine esse dia com o dever comprido democraticamente”, disse.

A ministra relatou que, em contato com presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais, não houve registro de problemas fora do esperado. Diante de previsões de aumento na abstenção, que costuma ser maior em segundos turnos, especialmente de eleitores cujos candidatos ficaram de fora da fase final, Cármen Lúcia fez um apelo.

"Democracia é saber que o candidato da sua preferência foi eleito ou que eventualmente não foi o seu candidato ou candidata que foi eleita. Isso não afasta a responsabilidade cívica que todos temos com cada um de nós e com os outros", concluiu.

Com o cenário de chuvas intensas que afetaram Belo Horizonte na noite de sábado e madrugada deste domingo, a ministra celebrou a retomada do clima favorável pela manhã, permitindo um fluxo de votação mais tranquilo.





O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .