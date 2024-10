Justiça Eleitoral Título digital pode ser usado no dia da votação e deve ser baixado até este sábado (26)

Os eleitores que vão votar no segundo turno das eleições municipais neste domingo (27) e desejam utilizar o e-Título devem fazer o download do aplicativo ainda neste sábado (26), último dia em que ele estará disponível. Depois, não será mais possível atualizar e nem baixar o app.

A ferramenta da Justiça Eleitoral pode ser usada como a versão digital do título de eleitor . Caso ele tenha foto, ainda pode ser usado para identificação nas seções eleitorais.

A recomendação da Justiça Eleitoral é que os cidadãos baixem ou atualizem o aplicativo o quando antes para evitar "filas virtuais" na véspera da eleição.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Como baixar

1. Acesse a loja de aplicativos do seu celular. O e-Título está disponível para sistemas iOS e Android .

2. O aplicativo pode ser usado em smartphones e tablets.





Como usar

1. Após baixar o aplicativo, abra-o e leia a mensagem de boas-vindas. Arraste para o lado e clique em "começar".

2. Leia os "Termos de Uso e Política de Privacidade". Deslize a tela para baixo, marque "Declaro que li e concordo com os termos de uso" e clique em continuar.

3. Para acessar o e-Título, informe seus dados pessoais. Desde 2020, o acesso pode ser feito pelo número do CPF, portanto, não é necessário saber o número do título de eleitor.

4. Preencha seu nome completo, data de nascimento, número do CPF, nome da mãe e nome do pai.

5. Após inserir os dados, você terá acesso total ao e-Título e suas funcionalidades.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.