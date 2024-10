Montagem/Reprodução Nunes e Boulos estarão frente a frente pela última vez antes da votação de domingo (27)

O prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes ( MDB ), e o deputado federal Guilherme Boulos ( PSOL ) irão estar frente a frente nesta sexta-feira (25) à noite no último debate antes do segundo turno das eleições municipais.

O encontro decisivo é promovido pela TV Globo e acontecerá a partir das 22h. O mediador do debate será o jornalista César Tralli.

Este será o último confronto entre os candidatos antes da votação de domingo (27), e contará com transmissão ao vivo pela TV Globo , g1 e Globoplay . Os colunistas do GLOBO também trarão comentários em tempo real sobre o desempenho dos candidatos e os temas abordados.





Regras do debate





O debate terá quatro blocos, com os candidatos livres para circular pelo cenário. Nos blocos um e três, os temas são livres, e cada candidato terá dez minutos para administrar seu tempo entre perguntas e respostas. Nos blocos dois e quatro, os temas serão pré-definidos, com cada candidato recebendo cinco minutos por rodada para discutir os tópicos escolhidos entre seis opções oferecidas pela TV Globo. No final do quarto bloco, os candidatos terão um minuto e meio para as considerações finais.

Debates em outras capitais





Além de São Paulo, a TV Globo também promove debates em outras 14 capitais nesta sexta-feira, incluindo Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE) e Porto Alegre (RS).

Confira o debate em outras capitais:

Aracaju (SE)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

João Pessoa (PB)

Manaus (AM)

Natal (RN)

Palmas (TO)

Porto Alegre (RS)

Porto Velho (RO)

São Paulo (SP)





