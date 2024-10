Divulgação/Campanha Fuad Noman e Divulgação campanha Bruno Engler/Lucas Mendes Fuad lidera nas intenções para o segundo turno de BH contra Engler

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (25) mostra o atual prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), na frente na disputa do segundo turno das eleições municipais. Bruno Engler (PL) aparece em seguida.

De acordo com os dados, Noman marca 51% das intenções de voto, enquanto Engler tem 45%. Os votos nulos e em branco somam 2%, e os que não souberam responder ou não responderam à pesquisa também são 2%.

Veja os números:

Fuad Noman (PSD): 51% (antes 50%);

Bruno Engler (PL): 45% (antes 45%);

Nulo/Branco: 2% (antes 3%);

Não sabe/Não respondeu: 2% (antes 2%).

Para realizar o levantamento, o instituto ouviu 1.000 pessoas entre os dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-09350/2024.

