Prefeitura de BH/Divulgação e PRTB/Divulgação Fuad Noman lidera as pesquisas de intenção contra Bruno Engler

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostra que o prefeito de Belo Horizonte (MG) e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), está na frente da disputa no segundo turno das eleições municipais da cidade mineira. Bruno Engler (PL) aparece depois.

Segundo os dados da pesquisa estimulada — quando os nomes dos candidatos são apresentados previamente aos entrevistados —, Noman tem 46% das intenções, enquanto Engler aparece com 39%. Os votos em branco, nulos e em nenhum somam 10%. Indecisos são 5%.

Confira os números:

Fuad Noman (PSD): 46% (eram 48%)

Bruno Engler (PL): 39% (eram 41%)

Em branco/ nulo/ nenhum: 10% (eram 8%)

Não sabe: 5% (eram 4%)





Pesquisa espontânea

No levantamento com a intenção de voto espontâneo – quando os entrevistados não têm acesso à lista com nomes dos candidatos – Fuad Noman marca 35% e Engler, 29%.

Veja os números:

Fuad Noman (PSD): 35% (eram 35%)

Bruno Engler (PL): 29% (eram 31%)

No 22: 4% (eram 2%)

No 55: 4% (era 1%)

No atual: 1% (eram 2%)

Outras respostas: 3% (eram 3%)

Em branco/ nulo/ nenhum: 8% (eram 7%)

Não sabe: 16% (eram 19%)

Rejeição

Quando os entrevistados foram questionados sobre o candidato mais rejeitado, 47% apontaram Bruno Engler, enquanto 36% disseram rejeitar Fuad Noman.

Veja:

Fuad Noman (PSD)

Votaria com certeza: 43% (eram 42%)

Não votaria de jeito nenhum: 36% (eram 39%)

Talvez votaria: 20% (eram 17%)

Bruno Engler (PL)

Votaria com certeza: 35% (eram 37%)

Não votaria de jeito nenhum: 47% (eram 48%)

Talvez votaria: 16% (eram 14%)

Para realizar a pesquisa, encomendada pela TV Globo e pela Folha de S. Paulo, o instituto ouviu presencialmente 910 pessoas de 16 anos ou mais em Belo Horizonte, entre os dias 22 e 23 de outubro. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-04815/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

