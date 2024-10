Junior Pio/ Máximo Moura / ALCE Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL)

A pesquisa Quaest , divulgada nesta quarta-feira (23), aponta Evandro Leitão (PT) na frente, com 44% das intenções de voto para o segundo turno para prefeito de Fortaleza . Seu concorrente, André Fernandes ( PL ), aparece com 42%, uma diferença de 2 pontos percentuais entre os candidatos a quatro dias do pleito final. De acordo com a margem de erro (3 pontos percentuais), eles estão empatados tecnicamente.

O levantamento também aponta que 12% de votos em branco ou nulo , enquanto os indecisos somam 2%.

Os dados foram obtidos através da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor no momento da entrevista.

Veja os resultados

Evandro Leitão (PT): 44% (eram 43%);

André Fernandes (PL): 42% (eram 43%);

Indecisos: 2% (eram 4%);

Branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 10%).





A pesquisa Quaest foi realizada entre os dias 20 e 22 de outubro e entrevistou 900 pessoas de 16 anos ou mais em Fortaleza. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-04417/2024.

Pesquisa espontânea

A Quaest também divulgou os números da pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores durante a entrevista.



Nesse cenário, André Fernandes e Evandro Leitão aparecem empatados com 37%. Os dados ainda mostram 22% de indecisos e 4% entre nulos, brancos e não irão votar.

Confira resultados:

André Fernandes (PL): 37% (eram 39%);

Evandro Leitão (PT): 37% (eram 35%);

Indecisos: 22% (eram 21%);

Branco/nulo/não vai votar: 4% (eram 5%).

Decisão por voto

Segundo a Quaest, 84% a escolha é definitiva e para 16% ainda pode mudar. A margem de erro é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Eleitores de Evandro Leitão (PT)

Escolha definitiva: 85% (antes eram 84%);

Pode mudar: 15% (antes eram 16%);

Não sabe/não respondeu: 0% (antes era 0%).





André Fernandes (PL)

Escolha definitiva: 92% (eram 87%);

Pode mudar: 8% (eram 12%);

Não sabe/não respondeu: 0% (era 1%).

Conhecimento dos candidatos

A pesquisa divulgou o número de pessoas que têm conhecimento da imagem e dos candidatos. 49% afirmaram que têm uma imagem positiva de Evandro Leitão (PT). Já 33% disseram que têm uma imagem negativa do candidato.



Outros 15% apontaram que não conhecem o candidato; e 3% não souberam ou quiseram responder.

Já 49% dos entrevistados disseram que têm uma imagem positiva de André Fernandes (PL). Outros 33% têm uma imagem negativa. 14% responderam que não conhecem o candidato; 4% não souberam ou não quiseram responder.

