Câmara dos Deputados Alex Manente, deputado e candidato a prefeito de SBCAM

Alex Manente , deputado federal pelo Cidadania - SP e candidato a prefeito de São Bernardo do Campo , na Grande São Paulo , escondeu da Justiça Eleitoral o valor de R$ 7,9 milhões, equivalente a dois imóveis, de acordo com a coluna Grande Angular do jornal Metrópoles.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Segundo o portal, os documentos dos imóveis são de 2021 e anteriores à candidatura para deputado de Manente, de 2022, e para prefeitura de São Bernardo do Campo, em 2024. Em ambas as ocasiões, o político declarou à Justiça Eleitoral ter R$ 1,2 milhão em bens e não incluiu os imóveis.

Quais são os terrenos

O portal ainda divulgou documentos que mostram que um dos imóveis foi uma casa de praia em Bertioga, litoral de São Paulo, na Riviera de São Lourenço. A propriedade tem 756 mil metros quadrados e foi comprada em janeiro de 2021 por R$ 1,9 milhão.

Reprodução / Metrópoles Um dos imóveis foi uma casa de praia em Bertioga, litoral de São Paulo, na Riviera de São Lourenço

Reprodução / Metrópoles Documentos foram obtidos pelo Metrópoles

Reprodução / Metrópoles A propriedade tem 756 mil metros quadrados

Em outubro do mesmo ano, ele comprou um terreno de 1.463 metros quadrados no Parque Anchieta, em São Bernardo do Campo , e pagou por ele R$ 6 milhões.

Ele assinou o contrato como sócio de uma empresa chamada Locares Administração de Bens. O documento detalha que o valor seria pago com R$ 300 mil à vista, R$ 2,8 milhões trocados por um apartamento, e o valor restante em cinco parcelas a serem pagas até 2022.

Reprodução / Metrópoles Ele ainda comprou um terreno de 1.463 metros quadrados no Parque Anchieta em outubro do mesmo ano





Reprodução / Metrópoles Valor pago teria sido de R$ 6 milhões





O que Alex declarou

Nas eleições de 2022 e 2024, Alex Manente informou à Justiça Eleitoral que tinha um apartamento de R$ 438 mil e 25% de outro imóvel. Além disso, declarou ter parte em diversas empresas diferentes, as quais suas quotas somariam R$ 728,5 mil.

REPRODUÇÃO / TSE Bens declarados pelo deputado constam no site da Justiça Eleitoral

REPRODUÇÃO / TSE Candidato declarou ter apartamento e parte em diversas empresas

Questionado pela coluna sobre o motivo de não ter declarado os imóveis, o deputado respondeu que é "sócio em duas empresas familiares, uma construtora e uma administradora de bens, ambas declaradas no Imposto de Renda, onde estão registrados imóveis da família", por meio de nota.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.