Divulgação/Câmara Municipal de Sumaré e Divulgação/Câmara dos Deputados Willian Souza (à esquerda da foto) lidera numericamente sobre Henrique do Paraíso (à direita) em todos os cenários

Willian Souza (PT) e Henrique do Paraíso (Republicanos) estão tecnicamente empatados no segundo turno das eleições para a Prefeitura de Sumaré (SP), de acordo com pesquisa Vox divulgada nesta segunda-feira (21). O petista lidera numericamente, com 48,2% das intenções de voto, contra 45,5% de Henrique - considerando a margem de erro de 4 pontos percentuais, trata-se de um empate técnico.

3,5% dos eleitores afirmam que vão votar branco ou nulo, enquanto 2,8% estão indecisos. Considerando apenas os votos válidos, Willian venceria com 51,4%, contra 48,6% de Henrique.

Willian também lidera na pesquisa espontânea, na qual os entrevistados não têm acesso aos nomes dos candidatos. Neste cenário, o candidato tem 36,1% das intenções de voto, contra 32,6% de Henrique, o que configura outro empate técnico. 31,3% não sabem dizer em quem votariam.

Decisão de voto

A pesquisa Vox mostra que 88,4% dos eleitores de Sumaré estão decididos sobre seus votos no segundo turno das eleições. 7,5% dizem que podem mudar de ideia, enquanto 4,1% não sabem responder.

Rejeição



O levantamento também questionou os eleitores sobre quais candidatos eles rejeitam, e Henrique saiu na frente. Confira os resultados:

Henrique do Paraíso - 33,8%

Willian Souza - 29,3%

Não rejeita nenhum - 19,4%

Não sabe - 17,5%

A pesquisa

A pesquisa Vox, realizada com recursos próprios, ouviu 604 eleitores de Sumaré entre os dias 18 e 19 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Supremo Tribunal Federal (STF) sob o número SP – 09303/2024.

