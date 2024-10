Reprodução/ Band Nunes está à frente de Boulos na Paraná Pesquisas do dia 16 de outubro

O atual prefeito Ricardo Nunes ( MDB ) está na liderança da corrida pelo governo de São Paulo. Segundo a pesquisa do Atlas divulgada nesta segunda-feira (21), o candidato chegou a 54,8% das intenções de votos. Guilherme Boulos ( PSOL ), soma 42,2% do eleitorado paulistano.

O instituto Atlas ouviu 2.000 pessoas entre os dias 15 e 21 de outubro em São Paulo. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) sob o número SP-02116/2024.

Os votos brancos e nulos somam 2,1%. Já os indecisos, são 0,8%.

Veja os números

Ricardo Nunes (MDB): 54,8%

Guilherme Boulos (PSOL): 42,2%

Brancos e Nulos: 2,1%

Indecisos: 0,8%





Votos Válidos

No cenário dos votos válidos, – quando são tirados os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou que não souberam responder – Nunes soma 56,5% das intenções, já Boulos tem 43,5%.

Confira os resultados

Ricardo Nunes: 56,5%

Guilherme Boulos: 43,5%

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso c anal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .