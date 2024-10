Montagem/Reprodução Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputam o segundo turno em SP

Pesquisa do instituto de pesquisas Vox Brasil divulgada neste domingo (20) sobre o segundo turno das eleições municipais em São Paulo aponta vitória do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 54,1% das intenções de voto, contra 37,3% de Guilherme Boulos (PSOL).

O resultado provém de pesquisa estimulada, modalidade em que o nome dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Além disso, o levantamento considera os votos brancos e nulos (5,2%) e indecisos (3,4%).

Veja todos os números da pesquisa estimulada:

Ricardo Nunes (MDB): 54,1%

Guilherme Boulos (PSOL): 37,3%

Votos brancos/nulos: 5,2%

Indecisos: 3,4%

A pesquisa Vox Brasil também calculou a porcentagem de votos válidos prevista para cada candidato, uma conta que não considera votos brancos e nulos. Nesta modalidade, Nunes aparece com 59,2% dos votos, enquanto Boulos tem 40,8%.

Rejeição

O levantamento mediu os índices de rejeição dos candidatos à prefeitura de São Paulo no cenário estimulado. Neste tópico, Boulos lidera o ranking com 46,5%, e Nunes aparece com 27,7%.

Os eleitores que não rejeitam nenhum somaram 12,2% e os que não sabem, 13,6%.

Veja o ranking de rejeição:

Guilherme Boulos (PSOL): 46,5%

Ricardo Nunes (MDB): 27,7%

Não rejeitam nenhum: 12,2%

Não sabem: 13,6%

Pesquisa Vox

A pesquisa Vox Brasil ouviu presencialmente 1.500 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 17 e 19 de outubro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 2,55 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE-SP sob o número 00384/2024.

