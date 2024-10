Montagem iG / Imagens: Marcello Casal jr/Agência Brasil e Rovena Rosa/Agência Brasil Boulos e Nunes disputam segundo turno em São Paulo, e prefeito atual leva vantagem

Guilherme Boulos (PSOL) tem 56% de rejeição no segundo turno da prefeitura de São Paulo, como mostrou a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17). Ele concorre ao cargo contra Ricardo Nunes (MDB).

Nunes tem 35% de rejeição (a rejeição é quando o eleitor não votaria de jeito nenhum no candidato), taxa semelhante à do levantamento anterior — porém, com queda de 2% (ainda dentro da margem de erro).

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Para Boulos , também houve leve diminuição. A taxa de rejeição do candidato, na última semana, era 58%. Mas nenhuma das variações é uma mudança significativa.

A população que decidirá pela prefeitura em segundo turno vai às urnas em 27 de outubro; ainda haverá pesquisas de intenção de votos e rejeição até lá.

A pesquisa Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre a terça-feira (15) e a quinta-feira (17) para essa apuração. O nível de confiança é 95%, com margem de erro de três pontos percentuais.

Intenção de votos

Em São Paulo , Nunes tem grande vantagem nas intenções de votos. A mesma pesquisa mostrou que o atual prefeito tem 51% dos eleitores a seu lado, contra 33% de Boulos.

Embora Nunes tenha perdido 4% de intenção de votos desde o apagão em São Paulo, os números da pesquisa mostram o projetado desde o primeiro turno.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.