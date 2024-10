Reprodução A defesa argumenta que ela deve ter o direito de decidir sobre sua presença na CPI





A influenciadora e advogada Deolane Bezerra, investigada na Operação Integration por suposta lavagem de dinheiro e envolvimento em jogos ilegais, acionou o Supremo Tribunal Federal para solicitar que não seja obrigada a comparecer à CPI da Manipulação de Resultados no Futebol.

A defesa argumenta que ela deve ter o direito de decidir sobre sua presença na CPI e, caso convocada, pede que lhe seja garantido o direito ao silêncio e à não autoincriminação.

O senador Jorge Kajuru, presidente da CPI, afirmou que Deolane já havia confirmado sua presença no depoimento, previsto para ocorrer no final do mês.

O senador Eduardo Girão, responsável pelo requerimento de convocação, justificou a necessidade de seu depoimento para investigar uma possível ligação entre facções criminosas e empresas de jogos de apostas online.





Prisão



Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, foram presas em Recife, Pernambuco, em 4 de setembro, por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro através de jogos ilegais.

O dono da plataforma de apostas Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, também foi detido durante a operação.

As autoridades estimam que cerca de R$ 3 bilhões foram movimentados em contas correntes, investimentos e dinheiro em espécie entre janeiro de 2019 e maio de 2023, proveniente de atividades ilegais relacionadas a jogos de azar. Deolane, no entanto, foi liberada para cumprir prisão domiciliar.

