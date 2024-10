Reprodução Deolane Bezerra é obrigada a comparecer à CPI





A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Manipulação de Resultados no Futebol aprovou nesta terça-feira (8) a convocação da influenciadora e advogada Deolane Bezerra para prestar depoimento.

A investigação, chamada de Operação Integration, também inclui sua mãe, Solange Bezerra, e Darwin Henrique da Silva Filho, dono da plataforma Esportes da Sorte, como possíveis beneficiários do esquema. Deolane foi presa em setembro, mas atualmente cumpre prisão domiciliar.

A Polícia Civil estima que aproximadamente R$ 3 bilhões foram movimentados em contas correntes, aplicações financeiras e dinheiro em espécie, provenientes de jogos ilegais, entre 2019 e 2023.

O senador Eduardo Girão, responsável por solicitar a convocação, acredita que o depoimento de Deolane pode ajudar a esclarecer possíveis conexões entre facções criminosas e empresas envolvidas no esquema.

Além da influenciadora, a CPI também convidou o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para depor, já que a PF está envolvida nas investigações sobre manipulação de resultados em jogos de apostas.

Investigação

A Polícia Civil brasileira está investigando uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e jogos de azar online.

A investigação começou em abril de 2022 e resultou em medidas como apreensão de passaportes, suspensão de porte de armas e cancelamento de registros de armas de fogo dos investigados.

Entre os alvos estão a influenciadora Deolane Bezerra e empresas ligadas a jogos de azar online, como a Esportes da Sorte, patrocinadora de diversos times de futebol.

