Reprodução Lucas Sanches (à esquerda) leva vantagem sobre Elói Pietá nas intenções de voto

A pesquisa do instituto Vox Brasil , divulgada neste domingo (13), aponta o candidato Lucas Sanches , do PL, com 50,4% das intenções de votos, contra 38,5% do ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade), na disputa pelo 2º turno das eleições para a prefeitura de Guarulhos , na região metropolitana da capital paulista.

O resultado provém de pesquisa estimulada, modalidade em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Além disso, o levantamento mostra que os votos brancos e nulos somam 6,2%, e indecisos, 4,9%.

Veja todos os números da pesquisa estimulada de intenção de voto:

Lucas Sanches (PL):50,4%

Elói Pietá (Solidariedade): 38,5%

Brancos: 6,2%

Não Sabe: 4,9%





Votos válidos



Quando se leva em consideração apenas os votos válidos, excluindo os brancos, nulos e indecisos, Sanches (PL) aparece com 56,7% dos votos, contra 43,3% de Elói Pietá (Solidariedade).

Rejeição

A pesquisa também mediu os índices de rejeição dos candidatos à prefeitura de Guarulhos no cenário estimulado. Neste tópico, o candidato Elói Pietá lidera, com 42,1%. Lucas Sanches tem 31,4%.

Veja os números:

Elói Pietá (Solidariedade): 42,1%

Lucas Sanches (PL): 31,4%

Não rejeita nenhum: 13,7%

Não Sabe: 12,8%



Pesquisa Vox Brasil

A pesquisa do Instituto Vox Brasil entrevistou 1.200 eleitores da cidade de Guarulhos entre os dias 8 e 10 de outubro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 2,85 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP - 02124/2024.





