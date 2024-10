Reprodução Vitimas se dirigiam para Brazlândia quando foram abordados por dois homens em uma moto

Um carro, em que estavam Joaquim Pereira de Paula Neto , ex-presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro ( PRTB ) e uma advogada, foi alvo de tiros, em Sobradinho , no Distrito Federal .

Segundo informações da Polícia Civil , o caso aconteceu nesta quinta-feira (10) e está sendo investigado pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado ( DECOR ), que identificou "indícios de envolvimento de facção criminosa".

Além do ex-presidente do PRTB, estava no veículo Patrícia Ritter, advogada que representa o partido. Eles se dirigiam para Brazlândia quando foram abordados por dois homens em uma moto, que dispararam contra o carro. Apesar de pelo menos três marcas de tiros no vidro do motorista, conforme mostram as imagens, ninguém foi ferido.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. No entanto, a polícia trata o incidente como “tentativa de homicídio” sem descartar outras hipóteses. O caso segue sob sigilo.

"Quando vi a moto muito próxima do carro, eu parei de olhar o celular, e vi o primeiro tiro, aí sim eu olhei a moto e vi duas pessoas", disse Joaquim Pereira à TV Globo .

Joaquim Pereira e Patrícia Ritter revelaram que haviam feito uma denúncia relacionada ao suposto envolvimento de outros representantes do PRTB com uma facção criminosa. Eles, porém, não acreditam que os dois fatos estão relacionados.

As vítimas prestaram depoimento na delegacia de Sobradinho, e a Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB-DF), representada pelo diretor de prerrogativas, acompanhou os depoimentos.







