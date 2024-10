Montagem/Reprodução Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputam o segundo turno em SP





O candidato à reeleição para a prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, comemorou o resultado da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (10). Ele aparece como o favorito, recebendo a maioria dos votos dos eleitores de Pablo Marçal (PRTB).

Durante o anúncio dos resultados, Nunes afirmou que sua candidatura representa o "equilíbrio" na disputa. "Sabemos que tem muita coisa para fazer, mas a população está reconhecendo tudo aquilo que a gente fez", comentou.

"Até fiz um reconhecimento de que foi um tema [empreendedorismo] que ele trouxe para campanha e que eu reconheço que precisa falar, trazer mais essas questões", completou o emedebista.

A pesquisa revelou que 50% dos eleitores de Tabata Amaral (PSB) preferem Guilherme Boulos (PSOL), enquanto 33% optam por Nunes.

A campanha de Boulos, apesar de Nunes liderar com 55% das intenções de voto contra 33% de Boulos, afirmou que a corrida ainda está aberta e que a campanha deve ganhar força com o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão.





A equipe de Boulos também ressaltou o fato de que 56% dos eleitores que pretendem votar nele o consideram o candidato ideal, enquanto 31% pensam o mesmo sobre Nunes.

Segundo reportagem publicada pelo UOL, a campanha de Boulos vê o resultado dentro das expectativas e acredita que o cenário pode mudar com o avanço da campanha e a exposição midiática dos candidatos.

