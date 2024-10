Reprodução/redes sociais Da esquerda para a direita: o candidato Zula (Republicanos) e o candidato Carlinhos (Solidariedade)

O candidato à Prefeitura de Inhaúma (MG) Carlinhos (SD) diz que os eleitores "estão indignados" após ele perder a disputa com o adversário Zula (Republicanos) devido ao desempate por idade . Ele diz que a regra deve ser revisada e que a Justiça Eleitoral deve considerar a aplicação de um segundo turno ou consulta popular para decidir a vontade do povo.

"Muitos dos meus eleitores manifestaram insatisfação, pois não entenderam como algo como a idade pode ser um fator decisivo numa eleição tão disputada. Os eleitores ficaram indignados", disse o candidato ao UOL.

Zula, por outro lado, diz que a lei precisa ser respeitada, mesmo em casos como esse. "Isso aí é a lei, é o regulamento. A gente tem de aprender a entender e respeitar", afirmou o candidato, que já perdeu uma eleição com 48% dos votos no passado.

"Na situação em que o município se encontra hoje, a experiência e o conhecimento vão fazer muita diferença. O município está mal politicamente, com cassação de prefeito, falta de crédito, endividado e mal cuidado. Vamos trabalhar para consertar isso. Foi 50% para cada um, e isso com certeza vai exigir mais de mim, mas estou preparado", concluiu.

Mesmo indignado com a derrota, Carlinhos afirma que continuará a trabalhar pela cidade, mas que espera a reavaliação do critério pelas autoridades.

"Esse resultado, longe de me desmotivar, me fez perceber o quanto minha alma deseja mudança e renovação. Continuarei trabalhando por nossa cidade, seja de forma direta ou indireta, e tenho certeza que juntos, com coragem e perseverança, vamos continuar lutando pelo futuro que sonhamos. Além disso, continuarei defendendo que os critérios de desempate, como estabelecido no artigo 110 da Lei 4737 de 1965, sejam revistos pelos nossos representantes do povo em Brasília. Foguete não tem ré, e eu acredito que essa caminhada só está começando", concluiu.

Entenda o que aconteceu

A disputa pela Prefeitura da cidade mineira terminou de forma inusitada: os candidatos Carlinhos, de 46 anos, e Zula, de 62, obtiveram o mesmo número de votos (2.434). Como a legislação prevê o desempate a favor do candidato mais velho , Zula será o novo prefeito a partir de 2025.

