Reprodução Kassab iniciou um processo de fortalecimento do PSD

O PSD apresentou um crescimento no número de prefeitos eleitos nas eleições municipais de 2024, em comparação com 2020. O aumento foi de 227%, passando de 62 cidades conquistadas no primeiro turno em 2020 para 203 em 2024.

O partido ficou à frente do PL, que conquistou 102 prefeituras, e do Republicanos, com 80:

PSD - 203

PL - 102

Republicanos - 80

MDB - 63

PP - 47

União - 33

Podemos - 28

PSDB - 21

PSB - 9

Cidadania - 5

PDT - 4

Solidariedade - 4

Novo - 3

PT - 3

Avante - 2

PRD - 2

Mobiliza - 1

Esse avanço do PSD é atribuído à liderança de Gilberto Kassab , que, em 2023, tornou-se uma figura influente no governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.



Kassab iniciou um processo de fortalecimento do PSD, com o objetivo de ampliar o número de prefeituras sob o controle do partido no estado.

No final de 2023, o Portal IG – Último Segundo reportou que essa movimentação liderada por Kassab gerou insatisfações entre dirigentes municipais do PL, ao ponto de as queixas terem sido levadas a Valdemar Costa Neto, presidente do partido.

As preocupações no PL estavam ligadas à ausência de ações efetivas do governador Tarcísio de Freitas para conter o crescimento do PSD.

Segundo relatos de dirigentes do PL, a migração de prefeitos para o PSD se devia à percepção de que, no novo partido, haveria maior acesso ao governo estadual e, consequentemente, mais oportunidades de obtenção de emendas e verbas para viabilizar projetos locais.

Na ocasião, um dos presidentes do PL de uma cidade do interior de São Paulo explicou a situação: “Os prefeitos sentem que, no PSD, terão maior acesso ao governo estadual para conquistar emendas e verbas para viabilizar projetos. Em cidades de médio e pequeno porte, o governo estadual é fundamental. O PSDB se desidratou ao perder a máquina do estado e o PSD cresceu. Agora outros partidos estão sendo atingidos com essas transferências, um deles é o PL”.





Kassab e o seu poder em São Paulo

O crescimento do PSD sob o comando de Kassab tornou o partido o mais influente na política paulista, consolidando-o na base de apoio do governo de Tarcísio de Freitas.

Além disso, Kassab mantém laços com o governo federal, sendo também um dos aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.