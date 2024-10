Reprodução/Globo Dário Saadi é favorito para vencer no primeiro turno





Em pesquisa Vox Brasil, encomendada pelo Portal iG e divulgada nesta quarta-feira (2), Dário Saadi (Republicanos) aparece como favorito para vencer no primeiro turno das eleições em Campinas . O candidato apresenta 65,1% dos votos válidos, segundo o levantamento.



Em segundo lugar, está Pedro Tourinho (PT), com 19,2% das intenções de voto. Rafa Zimbaldi (Cidadania) segue com 11,3%. Os candidatos Wilson Matos (NOVO) e Angelina Dias (PCO) apresentam 2,9% e 1,5%, respectivamente.

Já no cenário que considera as intenções totais, Dário Saadi lidera com 54,8%, seguido por Pedro Tourinho com 16,2% e Rafa Zimbaldi com 9,5%. Wilson Matos atingiu 2,4%, Angelina anotou 1,3%, enquanto 7,2% afirmaram que votaram branco, nulo ou nenhum e 8,6% ainda estão indecisos.

A pesquisa foi realizada entre 29 de setembro e 1º de outubro de 2024, utilizando uma amostra de 1100 entrevistas.

A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Ela está registrada no TSE sob o número SP – 06186/2024.





Confira os números

Votos Válidos

Dário Saadi (Republicanos): 65,1%

Pedro Tourinho (PT): 19,2%

Rafa Zimbaldi (Cidadania): 11,3%

Wilson Matos (NOVO): 2,9%

Angelina Dias (PCO): 1,5%

Intenções Totais

Dário Saadi (Republicanos): 54,8%

Pedro Tourinho (PT): 16,2%

Rafa Zimbaldi (Cidadania): 9,5%

Wilson Matos (NOVO): 2,4%

Angelina Dias (PCO): 1,3%

Brancos/Nulos/Nenhum: 7,2%

Indecisos: 8,6%

Rejeição



A pesquisa de rejeição dos candidatos mostra que Tourinho tem o maior índice, com 34,9%, seguido por Zimbaldi, com 33,8%. Saadi apresenta índice de 19,7%, enquanto Angelina tem 2,9% e Wilson Matos 2,1%.

Os eleitores que não rejeitam nenhum dos candidatos somam 3,4%, e 3,2% afirmam não saber.

Confira os números:



Pedro Tourinho (PT): 34,9%

Rafa Zimbaldi (Cidadania): 33,8%

Dário Saadi (Republicanos): 19,7%

Angelina Dias (PCO): 2,9%

Wilson Matos (Novo): 2,1%

Não rejeita nenhum: 3,4%

Não sabe: 3,2%

Avaliação da gestão



A pesquisa sobre a gestão do atual prefeito, Dário Saadi, aponta que 57,2% dos eleitores aprovam seu governo, enquanto 24,3% desaprovam. Outros 18,5% afirmam não saber avaliar sua administração.

Confira os números:



Aprova: 57,2%

Desaprova: 24,3%

Não sabem dizer: 18,5%

