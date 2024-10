Redação GPS Nunes e Boulos ocupam a primeira e a segunda colocação nas intenções de voto. Pablo Marçal é o terceiro

Pesquisa do instituto de pesquisas Vox Brasil divulgada nesta quarta-feira (2) sobre as eleições municipais em São Paulo aponta que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 27,2% da preferência do eleitorado paulistano e está tecnicamente empatado com o segundo colocado, o deputado federal Guilhermes Boulos (PSOL), que tem 24,3%. A margem de erro do levantamento é de 2,55 pontos percentuais para mais ou para menos.

Já o empresário e ex-coach, Pablo Marçal (PRTB) conta com 21,6% das intenções de voto, e, portanto, está tecnicamente empatado com Boulos, em segundo lugar.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

O resultado provém de pesquisa estimulada , modalidade em que o nome dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Além disso, considera os votos brancos e nulos (6,4%) e indecisos (5,3%).

Veja todos os números da pesquisa estimulada de intenção de voto:

Ricardo Nunes (MDB): 27,2%

Guilherme Boulos (PSOL): 24,3%

Pablo Marçal (PRTB): 21, 6%

Tabata Amaral (PSB): 6,9%

Datena (PSDB): 5,2%

Marina Helena (NOVO): 2,2%

João Pimenta (PCO): 0,4%

Bebeto Haddad (DC): 0,2%

Ricardo Senese (UP): 0,2%

Altino Prazeres (PSTU): 0,1%





Rejeição

A pesquisa também mediu os índices de rejeição dos candidatos à prefeitura de São Paulo no cenário estimulado. Neste tópico, o candidato Pablo Marçal está no topo do ranking com 36,5%, seguido por Boulos, com 34,9%. Ricardo Nunes conta com 23,5% de rejeição, atrás do candidato do PSDB, José Luiz Datena, com 33,1%.

Veja o ranking dos candidatos mais rejeitados:

Pablo Marçal (PRTB): 36,5%

Guilherme Boulos (PSOL): 34,9%

Datena (PSDB): 33,1%

Ricardo Nunes (MDB): 23,5%

Tabata Amaral (PSB): 21,7%

João Pimenta (PCO): 18,4%

Bebeto Haddad (DC): 17,3%

Altino Prazeres (PSTU): 14,7%

Marina Helena (NOVO): 12,3%

Ricardo Senese (UP): 8,2%

Não Rejeita Nenhum: 5,9%

Não Sabe: 7,1%

Aprovação da atual gestão do prefeito

Segundo a pesquisa do Instituto Vox Brasil, a atual gestão do município de São Paulo é aprovada por 58,1% da população da cidade. Confira abaixo:

Aprova a gestão atual do prefeito: 58,1%

Desaprova a gestão atual do prefeito: 32,7%

Não sabe dizer: 9,2%

Pesquisa Vox

A pesquisa Vox entrevistou 1500 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 2,55 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE-SP sob o número SP-00505/2024.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.