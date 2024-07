Agência Brasil Presidente Lula teve a maior aprovação neste terceiro mandato

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (10), mostra que a aprovação do presidente Lula subiu para 54%. O mandatário é reprovado por 43% e outros 4% não sabem ou não responderam. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.

O resultado indica que a aprovação se distancia da reprovação. No mês passado, Lula marcava 50% e 47%, respectivamente, o que mostrava empate técnico devido à margem de erro.



Lula teve melhor desempenho entre os eleitores com renda familiar de até 2 salários mínimos. O presidente foi de 62% para 69% e a reprovação, de 35% para 26% - a margem de erro nesse grupo é de 4 pontos percentuais. Com a dinâmica atual, o petista agora desfruta de uma aprovação que excede a reprovação em 43 pontos percentuais - o maior saldo positivo desde que assumiu o mandato.

Entre os eleitores evangélicos, Lula ainda é desaprovado por uma maioria: 52% contra 42% de aprovação. No entanto, a diferença de 10 pontos é a menor desde outubro de 2023 e tem diminuído desde fevereiro de 2024, quando a desaprovação atingiu seu ponto máximo neste grupo, com 62%, e a aprovação alcançou o mínimo de 35%. A margem de erro é de 4 pontos percentuais.

Os eleitores com ensino fundamental mostraram uma melhoria na aprovação, que subiu de 60% para 65%, enquanto a reprovação caiu de 37% para 30% (considerando uma margem de erro de 4 pontos). A diferença entre esses dois índices em julho, de 35 pontos, é a segunda maior desde o início do mandato.

Avaliação por Região

Nordeste: 69% aprovação e 28% reprovação

Sudeste: 48% de aprovação e 48% de reprovação

Centro-Oeste/Norte: 53% de aprovação e 43% de reprovação

Sul: 43% de aprovação e 54% de reprovação





Avaliação geral do governo Lula

A Quaest também questionou os eleitores sobre o governo Lula.



Positiva: 36% (era 33% em maio);

Negativa: 30% (erra 33%);

Regular: 30% (era 31%);

Não sabem/Não responderam: 4% (era 3%).



Em comparação ao levantamento anterior, a avaliação positiva do governo oscilou 3 pontos percentuais para cima (antes era 33%). A avaliação negativa também oscilou 3 pontos para baixo (era de 33%). Os que acham o governo regular caiu de 31% para 30%.



A pesquisa ouviu 2 mil pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios entre os dias 5 e 8 de julho. O nível de confiança é de 95%.

