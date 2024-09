Reprodução/redes sociais Eliana Honain lidera pesquisa eleitoral em Araraquara

Eliana Honain (PT) se mantém como a favorita para vencer as eleições para a prefeitura de Araraquara (SP), de acordo com pesquisa Ágora encomendada pelo Portal iG e divulgada nesta sexta-feira (27).

Se a eleição fosse hoje, ela teria 55,21% dos votos válidos contra 34,64% de Dr. Lapena (PL). Os votos válidos consideram o resultado da estimulada já descontando os indecisos, brancos e nulos (veja tabela completa abaixo).

Eliana Honain (PT) tinha 50% dos votos válidos, contra 38% do candidato Dr. Lapena (PL), que aparecia em segundo lugar na última pesquisa, revelada no dia 12 de setembro.

No resultado total da pesquisa estimulada, brancos e nulos somam 9% (eram 18% no último levantamento) e não sabem ou não responderam são 18% (eram 16%).

Nessa pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Eliana lidera com 40% das intenções de votos (eram 33% há duas semanas), seguida por Dr. Lapena, com 25% (eram 25%); Pedro Tedde (Novo), com 5% (eram 4%); Dr. Marcos Garrido (PSD), com 2% (era 1%); e Tiago Pires (PCO), com 1% (eram 3%).

Pesquisa espontânea

A candidata do PT também lidera na pesquisa espontânea, na qual os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. Nesse cenário, os resultados são:

Eliana Honain - 25% (eram 17%)

Dr. Lapena - 16% (eram 15%)

Edinho (PT, atual prefeito, não é candidato) - 5% (eram 6%)

Pedro Tedde - 3% (eram 2%)

Outros - 2%

Branco ou nulo - 1% (era 1%)

Não sabem ou não responderam - 48% (eram 57%)

Percepção de vitória

Na pesquisa sobre percepção de vitória, independentemente de suas preferências pessoais, 63% dos eleitores de Araraquara acreditam que Eliana Honain vencerá as eleições. No último levantamento, a taxa era de 46%.

Dr. Lapena aparece em segundo lugar, com 14% (eram 20%), seguido por Dr. Marcos Garrido, com 2%, Pedro Tedde, com 1%, e Tiago Pires, também com 1% - esses últimos três candidatos permaneceram estáveis em relação ao último levantamento.

Nesse recorte, 19% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A pesquisa

A pesquisa Ágora entrevistou 500 eleitores da cidade de Araraquara entre os dias 23 e 25 de setembro. Os entrevistados foram distribuídos proporcionalmente de acordo com idade, sexo e local de moradia. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 4,38 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE-SP sob o número 04370/2024.

