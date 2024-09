Reprodução/redes sociais Eliana Honain lidera pesquisa eleitoral em Araraquara

Pesquisa Ágora encomendada pelo Portal iG e divulgada nesta quinta-feira (12) mostra a candidata Eliana Honain (PT) em primeiro lugar na disputa pela Prefeitura de Araraquara (SP). Se a eleição fosse hoje, ela teria 50% dos votos válidos contra 38% de Dr. Lapena (PL). Os votos válidos consideram o resultado da estimulada já descontando os indecisos, brancos e nulos (veja tabela completa abaixo).

No resultado da estimulada, brancos e nulo somam 18% e não sabem ou não responderam: 16%. A candidata do PT lidera com 33% das intenções de votos, seguida por Dr. Lapena, com 25%. Pedro Tedde (Novo) aparece com 6%, Tiago Pires (PCO) tem 5% e Dr. Marcos Garrido (PSD) tem 2%. A estimulada é quando os nomes dos entrevistados são apresentados aos entrevistados.

Na espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de nomes dos candidatos, a candidata do PT também lidera. Eliana Honain aparece com 17% e Dr. Lapena tem 15%. Neste item da pesquisa, 57% não souberam ou não responderam em quem votariam. O nome do atual prefeito, Edinho Silva (PT), que não é candidato, aparece em terceiro lugar, com 6%.





Percepção de vitória

O levantamento também questionou os entrevistados sobre quem eles acreditam que vencerá as eleições, independentemente da preferência pessoal. Neste caso, 46% acreditam que Eliana Honain vencerá e 20% apostam no Dr. Lapena. Já 31% dos entrevistados não souberam ou não responderam, enquanto 2% indicaram o Dr. Marcos Garrido, 1% Pedro Tedde, e 1% Tiago Pires.

A pesquisa Ágora entrevistou 500 eleitores da cidade de Araraquara entre os dias 9 e 10 de setembro. Os entrevistados foram distribuídos proporcionalmente de acordo com idade, sexo e local de moradia. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 4,38 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE-SP sob o número 07575/2024.

Veja os números da pesquisa:

ESTIMULADA

Eliana Honain (PT) - 33%

Dr. Lapena (PL) - 25%

Pedro Tedde (NOVO) - 4%

Tiago Pires (PCO) - 3%

Dr. Marcos Garrido (PSD) - 1%

Branco ou nulo - 18%

Não sabem ou não responderam - 16%

ESPONTÂNEA

Eliana Honain - 17%

Dr. Lapena - 15%

Edinho Silva - 6%

Pedro Tedde - 2%

Dr. Marcos Garrido - 1%

Givaldo - 0,25%

Lula - 0,25%

Marcelo - 0,25%

Paulo Landim - 0,25%

Thayna - 0,25%

Branco ou nulo - 1%

Não sabem ou não responderam - 57%

