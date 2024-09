Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputada Carla Zambelli (PL) teve alta nesta segunda-feira (22)

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) vai faltar ao depoimento marcado no Supremo Tribunal Federal (STF) , nesta quinta-feira (26), sobre o processo que ela responde por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para inserção de dados falsos.

Em nota, a defesa da congressista informou que ela está internada após um mal-estar em um hospital de São Paulo. Não há previsão de alta. A deputada disse que, nos últimos dias, realizou exames para arritmia cardíaca.

Entenda o processo

Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por falsidade ideológica e invasão a sistemas da Justiça. O depoimento de Walter Delgatti também está previsto para esta quinta.

Segundo a denúncia, a parlamentar e o hacker inseriram documentos falsos no sistema do CNJ - entre eles, um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, com uma assinatura do próprio magistrado.

Segundo a PGR, a intenção dos dois era "adulterar dados, tudo no intuito de prejudicar a administração do Judiciário, da Justiça e da credibilidade das instituições e gerar, com isso, vantagens de ordem política para a denunciada".

A Primeira Turma do STF recebeu a denúncia em maio deste ano, tornando Zambelli ré no caso, assim como Delgatti. Ele é réu confesso, mas a deputada nega participação na fraude.

