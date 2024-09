Montagem iG / Imagens: reprodução Rejeição de Marçal cresceu 18% desde começo de campanha para Prefeitura de São Paulo

Pablo Marçal (PRTB) tem a maior taxa de rejeição para as eleições para Prefeitura de São Paulo . A pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta, 26, mostrou que 48% dos eleitores não votariam nele de jeito nenhum.

Depois de Marçal , o candidato com o maior índice de rejeição é Guilherme Boulos , do PSOL, com 38% — com o índice igual ao da semana passada. No caso de Marçal, o número oscilou de 47% para 48%.

Marçal começou agosto com uma rejeição relativamente baixa, a 30%. Desde então, passou por um crescimento constante. Entre os dias 5 e 12 de setembro, ele chegou a ter um crescimento de 6 pontos na taxa de rejeição.

A rejeição dele é maior entre as mulheres (53%) do que entre homens (42%). Para Boulos, é o oposto: a rejeição entre homens é 46% e, entre mulheres, 32%.

Seguem na lista José Luiz Datena, do PSDB, com 36% de rejeição. Depois vêm Ricardo Nunes (MDB), com 21%, e Tabata Amaral, do PSB, com 16%.

A pesquisa ouviu 1.610 eleitores de São Paulo entre terça-feira (24) e quinta-feira (26). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-06090/2024.



Intenção de votos

A pesquisa do primeiro turno de São Paulo do instituto mostrou que Nunes, Boulos e Marçal seguem próximos, com 27%, 25% e 21%, respectivamente. Leia mais sobre a pesquisa aqui.

