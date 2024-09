Divulgação/Ricardo Pizzutto/Band José Luiz Datena, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Pablo Marçal e Guilherme Boulos





Nesta quinta-feira (26), o Datafolha mostrou o índice geral de respostas corretas sobre o número dos candidatos nas eleições registrou um aumento para 48%, em comparação aos 42% registrados na semana anterior. A porcentagem de eleitores que não sabem o número do candidato caiu de 48% para 42%.

A taxa de erro ao indicar o número do candidato também teve uma leve diminuição, passando de 11% para 10%.



Ao analisar o desempenho por candidato, Boulos (PSOL) e Marçal (PRTB) obtiveram índices semelhantes: 61% dos eleitores acertaram o número de seus candidatos, enquanto 31% e 32% não souberam o número, respectivamente. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.



O candidato Nunes (MDB) teve 48% de acertos, 44% de desconhecimento, e 8% de erro, também com margem de erro de cinco pontos.

Já Tabata (PSB) obteve 38% de acertos, com 58% de eleitores que não sabem o número, e 4% que erraram, com uma margem de erro de oito pontos.

Por fim, Datena (PSDB) foi o candidato com menor percentual de acertos, com apenas 14%, enquanto 77% dos eleitores não souberam o número, e 9% erraram. A margem de erro para o jornalista é de 10 pontos percentuais.





Veja os dados abaixo:



Índice geral de respostas corretas:

48% sabem o número do candidato (eram 42% há uma semana).

42% não sabem o número (ante 48% na semana passada).

10% erraram o número (eram 11%).

Desempenho por candidatos:

Boulos (PSOL): 61% acertam o número.

31% não sabem.

8% erram.

Margem de erro: 5 pontos.

Marçal (PRTB): 61% acertam o número.

32% não sabem.

6% erram.

Margem de erro: 5 pontos.

Nunes (MDB):48% acertam o número.

44% não sabem.

8% erram.

Margem de erro: 5 pontos.

Tabata (PSB):38% acertam o número.

58% não sabem.

4% erram.

Margem de erro: 8 pontos.

Datena (PSDB):14% acertam o número.

77% não sabem.

9% erram.

Margem de erro: 10 pontos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.