André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) estão em empate técnico para a prefeitura de Fortaleza, conforme dados da pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (25).



Fernandes chegou a 27% das intenções de voto, contra 25% da pesquisa passada, divulgada em 13 de setembro. Leitão teve aumento de seis pontos percentuais e chegou a 25% das intenções, gerando empate técnico pela margem de erro, que é de três ponto percentuais, para mais ou para menos.

Em agosto, Capitão Wagner (União Brasil) dominava as pesquisas e tinha 29% das intenções de voto. Começou um declínio constante e, agora, tem 17%. José Sarto (PDT) também teve queda. Ele começou as pesquisas com 23%; hoje tem 15%.

Na sequência, aparecem Eduardo Girão (Novo), com 4%, e Técio Nunes (PSOL), com 1%. Brancos e nulos são 7%, e pessoas que não sabem são 3%.

A pesquisa foi encomendada pelo jornal O Povo, do Ceará, e tem 95% de nível de confiança. Foram realizadas 826 entrevistas em Fortaleza entre os dias 23 e 24 de setembro. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o número CE-06915/2024.

Já em pesquisa espontânea, na qual os eleitores não são apresentados aos nomes, Fernandes tem 19% das intenções de voto; Leitão tem 14%, Sarto 10% e Wagner 9%.





Segundo turno

Em eventual segundo turno entre Fernandes e Leitão, ambos têm 43% das intenções de voto; 11% votariam branco ou nulo e 3% não sabem o que fariam.

Leitão venceria José Sarto (43% a 36%), mas perderia para Capitão Wagner (41% contra 43%).

Já Fernandes ganharia tanto de Wagner (41% a 36%) quanto de Sarto (44% contra 42%). Já em uma disputa entre Wagner e Sarto, os números seriam 43% e 39%, respectivamente.

