Divulgação/Ricardo Pizzutto/Band José Luiz Datena, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Pablo Marçal e Guilherme Boulos durante debate promovido pela Band





Os candidatos à prefeitura de São Paulo participarão de um novo debate nesta sexta-feira (20), transmitido pelo SBT , Terra e Rádio Nova Brasil , a partir das 11h15. O evento terá três blocos e duração prevista de 1h45. A transmissão será realizada em TV aberta, além de estar disponível no YouTube pelo canal SBT News, no Kwai, na Rádio Nova Brasil e no Portal Terra.

Entre os candidatos confirmados estão Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Esse será o primeiro debate após a divulgação das pesquisas Quaest e Datafolha, que mostraram Pablo Marçal se distanciando dos dois primeiros colocados, Boulos e Nunes.





Esse será o segundo encontro entre os candidatos desde o incidente da “cadeirada”, ocorrido no debate anterior transmitido pela TV Cultura no domingo (15).

Após o evento do SBT, os próximos compromissos dos candidatos serão no Flow Podcast/Flow News, no dia 23 de setembro, às 11h45, seguido do debate promovido pelo UOL/Folha de S.Paulo, em 30 de setembro, às 10h, e, por fim, no debate da TV Globo, em 3 de outubro, às 22h.

