Divulgação/Rodolfo Loepert João Campos, candidato à reeleição no Recife, segue líder das pesquisas, com 76% das intenções de voto

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (19) sobre a corrida eleitoral para a prefeitura de Recife mostra o atual prefeito, João Campos (PSB), com uma ampla vantagem, alcançando 76% das intenções de voto.

Em segundo lugar está Gilson Machado (PL), com 9%, seguido por Daniel Coelho (PSD), que obteve 5%, e Dani Portela (PSOL), com 3%. Considerando a margem de erro, esses candidatos estão em empate técnico.

Trata-se do quarto levantamento feito pelo Datafolha para a eleição de prefeito de Recife.

Confira os números detalhados:

João Campos (PSB): 76% (subiu de 74% em relação à pesquisa anterior);

Gilson Machado (PL): 9% (mesmo índice da pesquisa anterior);

Daniel Coelho (PSD): 5% (sem variação);

Dani Portela (PSOL): 3% (caiu de 4%);

Tecio Teles (Novo): 1% (subiu de 0%);

Ludmila Outtes (UP): 0% (era 1%);

Simone Fontana (PSTU): 0% (sem variação);

Victor Assis (PCO): não mencionado (antes tinha 0%);

Em branco/nulo/nenhum: 5% (subiu de 4%);

Não sabem: 1% (caiu de 2%).

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 18 de setembro, com 910 eleitores da capital pernambucana, e foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-02953/2024.

Rejeição dos candidatos

O Datafolha também investigou o índice de rejeição, questionando quais candidatos os eleitores não votariam de forma alguma.

Os resultados foram:

Gilson Machado (PL): 43% (subiu de 39%);

Ludmila Outtes (UP): 35% (sem variação);

Daniel Coelho (PSD): 34% (subiu de 32%);

Tecio Teles (Novo): 30% (subiu de 29%);

Dani Portela (PSOL): 29% (subiu de 26%);

Victor Assis (PCO): 27% (caiu de 28%);

Simone Fontana (PSTU): 27% (sem variação);

João Campos (PSB): 7% (caiu de 8%);

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 2% (caiu de 3%);

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 2% (sem variação);

Não sabe: 4% (caiu de 6%).

Intenção de voto espontânea

Na pesquisa espontânea, na qual os entrevistados indicam suas preferências sem serem apresentados a uma lista de candidatos, 13% ainda não sabem em quem votar.

Os resultados mostram o seguinte cenário:

João Campos (PSB): 63% (subiu de 57%);

Gilson Machado (PL): 6% (subiu de 5%);

Daniel Coelho (PSD): 2% (mesmo índice anterior);

Dani Portela (PSOL): 2% (sem variação);

"No atual": 1% (sem variação);

Outras respostas: 9% (subiu de 7%);

Em branco/nulo/nenhum: 4% (subiu de 3%);

Não sabem: 13% (caiu de 22%).

Conhecimento dos candidatos

A pesquisa também avaliou o grau de conhecimento dos eleitores sobre os candidatos:

João Campos (PSB): 99% (eram 100% na pesquisa anterior);

Daniel Coelho (PSD): 89% (mesmo índice anterior);

Dani Portela (PSOL): 55% (subiu de 54%);

Gilson Machado (PL): 53% (subiu de 48%);

Tecio Teles (Novo): 40% (caiu de 44%);

Simone Fontana (PSTU): 28% (caiu de 30%);

Ludmila Outtes (UP): 19% (caiu de 22%);

Victor Assis (PCO): 12% (caiu de 13%).

